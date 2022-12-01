Petrol
87.29
0.37%
Euro
19.4553
0.30%
Dolar
18.6381
0.03%
Altın
1.065
0.51%
Borsa
5081
2.08%
Bitcoin
323.658
1.25%
BTXN Coin
5.58
-1.23%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Dünya Kupası 1 Aralık maç programı! 2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar son 16'ya kalan takımlar..

    Katar 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan 9 takım belli oldu. İşte son 16'ya kalan takımlar ve bugün oynanacak maçların programı..
    • 01.12.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Kupası 1 Aralık maç programı! 2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar son 16'ya kalan takımlar..

    2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan takımlar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

    Grup aşamalarında son maçlar oynanıyor. Şimdiye kadar son 16 turuna kalmayı başarak 9 takım belli oldu. Futbolseverler son 16'ya kalan takımları ve bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

    Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. İşte bugün oynanacak maçların programı ve son 16'ya kalması kesinleşen takımlar..

    Dünya Kupası 1 Aralık maç programı! 2022 Dünya Kupası nda şimdiye kadar son 16 ya kalan takımlar.. #1

    1 Aralık maç programı

    18.00 Kanada - Fas (TRT SPOR)

    18.00 Hırvatistan - Belçika (TRT 1)

    22.00 Kosta Rika - Almanya (TRT 1)

    22.00 Japonya - İspanya (TRT SPOR)

    2022 Dünya Kupası'nda şuana kadar son 16'ya kalan takımlar

    2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar son 16'ya kalan takımlar şu şekilde;

    - Fransa

    - Brezilya

    - Portekiz

    - Hollanda

    - Senegal

    - İngiltere

    - ABD

    - Avustralya

    - Arjantin


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürledi
    Magazin

    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürledi

    Ankara'da sanık olduğu davaya cübbesiyle katılan avukata uyarı
    3. Sayfa

    Ankara'da sanık olduğu davaya cübbesiyle katılan avukata uyarı

    Görüş Bildir