Dünya Kupası 1 Aralık maç programı! 2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar son 16'ya kalan takımlar..

Katar 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan 9 takım belli oldu. İşte son 16'ya kalan takımlar ve bugün oynanacak maçların programı..

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan takımlar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Grup aşamalarında son maçlar oynanıyor. Şimdiye kadar son 16 turuna kalmayı başarak 9 takım belli oldu. Futbolseverler son 16'ya kalan takımları ve bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. İşte bugün oynanacak maçların programı ve son 16'ya kalması kesinleşen takımlar..

1 Aralık maç programı

18.00 Kanada - Fas (TRT SPOR)

18.00 Hırvatistan - Belçika (TRT 1)

22.00 Kosta Rika - Almanya (TRT 1)

22.00 Japonya - İspanya (TRT SPOR)

2022 Dünya Kupası'nda şuana kadar son 16'ya kalan takımlar

2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar son 16'ya kalan takımlar şu şekilde;

- Fransa

- Brezilya

- Portekiz

- Hollanda

- Senegal

- İngiltere

- ABD

- Avustralya

- Arjantin