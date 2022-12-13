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- Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası finali hangi stadyumda oynanacak?
Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası finali hangi stadyumda oynanacak?
- 13.12.2022 - 10:52
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda sona geliniyor. Yarı final etabına geçilen Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı merak ediliyor.
Yarı finalde Arjantin - Hırvatistan ve Fransa - Fas eşleşmeleri sonrası finale kalacak takımlar belli olacak.
Büyük süprizlerin yaşandığı 2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar en büyük süprizi Fas takımı gerçekleştirdi.
İlk kez bir Afrika kıtası takımı Dünya Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösterirken futbolseverler Fas'ın finale kalıp kalamayacağını merak etmete başladı.
2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçları 13 Aralık ve 14 Aralık tarihlerinden oynanacak.
Peki 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? İşte final maçının oynanacağı tarih ve oynananacağı stadyum..
2022 Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak?
2022 Dünya Kupası final maçı 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Final maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.