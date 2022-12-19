Dünya Kupası madalyası gerçek altın mı? Dünya Kupası geri iade ediliyor mu?

Dünya Kupası madalyası gerçek altın mı? Dünya Kupası geri iade ediliyor mu?

4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nda 18 Aralık Pazar günü final mücadelesi gerçekleşti. Kupayı kazanan Arjantin olurken, "Dünya Kupası madalyası gerçek altın mı?" sorusu da merak edildi.

2022 yılı Katar Dünya Kupası mücadelesinde şampiyon Arjantin oldu. İlgiyle takip edilen kupa töreni sonrasında "Dünya Kupası gerçek altın mı?" sorusu merka edliyor. 1930'lu yıllardan bu yana yapılan Dünya Kupası'nın geri iade edilip edilmediği de merak ediliyor.

Dünya Kupası gerçek altın mı?

İlgiyle takip edilen Dünya Kupası, 6 kilo 175 gram ağırlığında, 36,8 santimetre boyunda ve 18 ayar altın olarak bilinmektedir. Tabanında iki tabaka malakit taşı bulunan kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka yer almaktadır. 1974 yılından itibaren şampiyon ülkelerin isimleri üzerine yazılmaktadır.

Dünya Kupası şampiyonayı kazanan ülkeye tamamen verilmiyor. Dünya Kupası, şampiyonayı kazanan ülkede yalnızca bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 sene kalmaktadır, sonrasında ise o ülkeye altın kaplama bir kopya verilmektedir.

Dünya Kupası'nın tarihçesi

Dünya Kupası, 1930 yılından başlayan 84 senelik tarihinde, ilginç olaylarla karşılaşmıştır. İlk olarak kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyan kupayı, 2. Dünya Savaşı döneminde FIFA yöneticilerinden İtalyan doktor Ottorino Barassi bir ayakkabı kutusu içinde kendi yatağının altında saklamıştır. 1966 senesinde İngiltere'de yapılan finallerde Londra'da sergilenmekte olan kupa, birden ortadan kaybolmuştur. Fakat kupa, bir kaç gün sonra Londra'nın güneyindeki kenar mahallelerden birinde, çalılıklar arasında bir köpek tarafından bulunmuştur.

Üç kez kazanan ülkeye verileceği açıklanan kupa, 1970 yılında şampiyonayı 3. kez kazanan Brezilya'ya teslim edilmiş ancak 1983 yılında çalınan kupa hala bulunamamıştır.

Yeni dünya kupası tasarımında İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga'nın tasarımında karar kılınmıştır. Gazzaniga'nın tasarladığı kupa, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası'dır.