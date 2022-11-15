Dünya Kupası'nda dağıtılacak para yok artık dedirtti! Dünya Kupası'ı kazanan takımın alacağı para...

2022 Dünya Kupası'nda dağıtılacak para ödülü belli oldu. İşte Katar 2022 Dünya Kupası'nda verilecek para miktarları..

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 20 Kasım 2022 tarihinde Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile başlayacak Dünya Kupası'nda dağıtılacak para belli oldu.

2022 Dünya Kupası'nda takımların alacağı paralar ve kupayı kazanacak takımını alacağı ücret dudak uçuklattı.

Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alan Dünya Kupası'nda dağıtılacak para miktarı şaşkınlık yaratıyor. Takımların yayın gelirleri ve ayak bastı parası olarak kasasına koyacakları paralar belli oluyor.

2022 Dünya Kupası'nda dağıtılacak paraların büyük çoğunluğunu televizyon yayın hakları oluşturuyor. Televizyon yayın haklarından gelecek paranın yaklaşık olarak 2 milyar 460 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Dünya Kupası'nda pazarlamadan elde edilecek gelirin 1 milyar 360 milyon dolar olması bekleniyor.

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için dağıtacağı paranın 843 milyon dolar olacağı konuşuluyor. 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar ayakbastı parası olarak 1 milyon 500 bin dolar alacak..

Şampiyona dev ödül

Dünya Kupası'nı kazanan takım 42 milyon dolar kazanacak. Kupada ilk 4'e giren takımlarda para alacak. İşte alacakları ödül miktarı..

İkinci olan takım: 30 milyon dolar

Üçüncü olan takım: 27 milyon dolar

Dördüncü olan takım: 25 milyon Dolar