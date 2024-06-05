Dünya Kupası'nda Muslera'yı avlayan Van Bronckhost, Süper Lig'de rakip oldu Beşiktaş'ın 2+1 yıllığına takımın başına getirdiği Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhost, Dünya Kupası'nda Galatasaray'ın kalecisi Muslera'ya attığı seyirlik golle de hatırlanıyor.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de beklenen başarıyı gösteremeyen Beşiktaş'ta yeni yönetimle birlikte hoca da değişti.

Yeni sezonda Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhost ile anlaşan siyah beyazlı ekip, aynı zamanda futbolculuğunda da birçok başarı yaşamış bir hocayı göreve getirdi.

Muslera'ya attığı gol, en iyi gol seçildi

Van Bronckhost, Hollanda milli takımı formasıyla başarılı bir grafik çizerken, takımının başarılarında da payı var.

2010 Dünya Kupası'nda Uruguay ile oynayan Hollanda'da van Bronckhost'un kaleci Muslera'yı avladığı gol, turnuvanın en iyi golü seçilmişti.