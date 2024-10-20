Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça Victor Osimhen'in röveşata golü damga vurdu.
Dünya basını, Nijeryalı yıldızın golü için ilginç manşetler attı.
"SÜPER RÖVEŞATA"
Corriere dello Sport: "Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. "
"YILIN GOLÜNÜ KAYDETTİ"
AS: "Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti."
"BU ZORRO MU? HAYIR, OSIMHEN"
A Bola: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"
"SEZONUN GOLÜ"
DailySports: "Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı."
"PUSKAS'A ADAY OLACAK"
noticiasaominuto: "Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır."
"AKILLARA ZARAR GOL"
Prompt News Online: "Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."
"AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI"
Gistmania: "Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi."
"OSIMHEN'E BAK NAPOLI"
Il Mattino: "Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti."
"3.5 METRE YÜKSEKTE..."
AreaNapoli: "Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!"
"HARİKA BİR DÖNÜŞ"
Foot Mercato: "Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı."
"IŞIKLARI ÜZERİNE TOPLADI"
Afrik Foot: "Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı."
"GÖRKEMLİ BİR GOL"
Onze: "Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı."
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