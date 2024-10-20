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Haber Merkezi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça Victor Osimhen'in röveşata golü damga vurdu.

Dünya basını, Nijeryalı yıldızın golü için ilginç manşetler attı.

"SÜPER RÖVEŞATA"

Corriere dello Sport: "Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. "

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"YILIN GOLÜNÜ KAYDETTİ"

AS: "Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti."

"BU ZORRO MU? HAYIR, OSIMHEN"

A Bola: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"

"SEZONUN GOLÜ"

DailySports: "Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı."

"PUSKAS'A ADAY OLACAK"

noticiasaominuto: "Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır."

"AKILLARA ZARAR GOL"

Prompt News Online: "Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."

"AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI"

Gistmania: "Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi."

"OSIMHEN'E BAK NAPOLI"

Il Mattino: "Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti."

"3.5 METRE YÜKSEKTE..."

AreaNapoli: "Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!"

"HARİKA BİR DÖNÜŞ"

Foot Mercato: "Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı."

"IŞIKLARI ÜZERİNE TOPLADI"

Afrik Foot: "Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı."

"GÖRKEMLİ BİR GOL"

Onze: "Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı."