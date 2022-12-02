Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri

Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerini ve çeyrek final eşleşmelerini araştırmaya başladı.

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası grup maçlarında sona gelindi.

Turnuva 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final maçı ile sona erecek.

Grup maçlarının ardından adını son 16'ya yazdıran takımlar belli olmaya başladı. 3. hafta maçları tamamlanırken, son 16 turu eşleşmeleri de netlik kazandı.

Almanya ve Belçika gibi devlerin elendiği organizasyonda sürpriz sonuçlarla ilginç eşleşmeler de ortaya çıktı.

Turnuvayı yakından takip eden futbolseverler, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmelerini ve çeyrek final eşleşmelerini araştırmaya başladı. eşleşmeler...

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Hollanda - ABD

İngiltere - Senegal

Arjantin - Avustralya

Fransa - Polonya

Fas - İspanya

Japonya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya

İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya

Japonya - Hırvatistan / G1 - H2

Fas - İspanya / H1 - G2

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.