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- Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri
Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri
- 02.12.2022 - 10:56
Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası grup maçlarında sona gelindi.
Turnuva 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final maçı ile sona erecek.
Grup maçlarının ardından adını son 16'ya yazdıran takımlar belli olmaya başladı. 3. hafta maçları tamamlanırken, son 16 turu eşleşmeleri de netlik kazandı.
Almanya ve Belçika gibi devlerin elendiği organizasyonda sürpriz sonuçlarla ilginç eşleşmeler de ortaya çıktı.
Turnuvayı yakından takip eden futbolseverler, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmelerini ve çeyrek final eşleşmelerini araştırmaya başladı. eşleşmeler...
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri
- Hollanda - ABD
- İngiltere - Senegal
- Arjantin - Avustralya
- Fransa - Polonya
- Fas - İspanya
- Japonya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri
- Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya
- İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya
- Japonya - Hırvatistan / G1 - H2
- Fas - İspanya / H1 - G2
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.