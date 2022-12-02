Petrol
87.4
0.60%
Euro
19.6
-0.08%
Dolar
18.6392
0.03%
Altın
1.08
-0.03%
Borsa
5038
-0.17%
Bitcoin
321.122
-0.69%
BTXN Coin
5.50
-1.78%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    • Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri

    Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri

    2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerini ve çeyrek final eşleşmelerini araştırmaya başladı.
    • 02.12.2022 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri

    Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası grup maçlarında sona gelindi.

    Turnuva 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final maçı ile sona erecek.

    Grup maçlarının ardından adını son 16'ya yazdıran takımlar belli olmaya başladı. 3. hafta maçları tamamlanırken, son 16 turu eşleşmeleri de netlik kazandı.

    Almanya ve Belçika gibi devlerin elendiği organizasyonda sürpriz sonuçlarla ilginç eşleşmeler de ortaya çıktı.

    Turnuvayı yakından takip eden futbolseverler, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmelerini ve çeyrek final eşleşmelerini araştırmaya başladı. eşleşmeler...

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

    • Hollanda - ABD
    • İngiltere - Senegal
    • Arjantin - Avustralya
    • Fransa - Polonya
    • Fas - İspanya
    • Japonya - Hırvatistan

    2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

    Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri #1

    2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

    • Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya
    • İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya
    • Japonya - Hırvatistan / G1 - H2
    • Fas - İspanya / H1 - G2

    Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

    Dünya Takımı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri #2


    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı
    İç Haber

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü
    3. Sayfa

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir