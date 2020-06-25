Dünyanın en yaşlı teknik direktörü bir Türk

Dünyanın en yaşlı teknik direktörü bir Türk

Keçiörengücü'nü çalıştıran 74,5 yaşındaki Hamdi Yılmaz, aktif olarak görev yapan en yaşlı teknik direktör oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, 110 lig ve 79 ülke arasında yaptığı araştırma sonucu en yaşlı teknik direktörleri sıraladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü çalıştıran 74,5 yaşındaki Hamdi Yılmaz, aktif olarak görev yapan en yaşlı teknik adam oldu.

FERREİRA İKİNCİ SIRADA

Hamdi Yılmaz'ın ardından 74 yaşındaki Jesualdo Ferreira sıralandı. TFF 1.Lig ise tüm ligler içinde teknik adam yaş ortalaması en yüksek lig olarak araştırmaya damga vurdu.

Listede beş büyük lig takımlarından Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson da var. 72,86 yaş değeri ile Hodgson 4.sırada yer alırken eski Fenerbahçe teknik direktörlerinden Dick Advocaat 72,73 yaş değeri ile beşinci sırada yer aldı.

Süper Lig 'de ise aktif en yaşlı isim 66 yaşındaki Fatih Terim.