Dursun Özbek: Bizi gururlandıran bir takımımız var

İHA

Galatasaray Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda mali konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, sunum yaptı.

Sarıkaya, kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde 219 milyon TL kar ettiğini söyledi.

"Dünyaya örnek olacak bir tesisin imalatı içindeyiz"

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise şu sözleri sarf etti:

Sizin bize verdiğiniz güvenle ne söz verdiysek santimine, milimine kadar hepsini yapıyoruz. Kemerburgaz’da divan toplantısı yaptık. Genel kuruldan aldığımız yetkiye dayanarak yapıyoruz. Emaneti sırtımızda taşıyoruz. Lütfen kimse Florya arazisini konuşmasın. Dışarıda korkunç bir mücadele veriyorum. Ne dediysek onu yapıyoruz. 'Florya’ya çivi çakılmadı' diyorlar. Her şeyin sırası var. Kemerburgaz’ı süratle bitirmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız inşaat 14 bin 500 metrekare. Dünyaya örnek olacak bir tesisin imalatı içindeyiz. 1. Faz, işin yükünü çeken faz. Ruhsatını aldık, inşaata başladık, ihalesini yaptık, kaba inşaatı bitirdik, ince işlere girdik, en kısa sürede bitirmek için de elleri, kolları sıvadık. Her türlü parasal sıkıntıya karşı size verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla bütün arkadaşlarım çalışıyor. Florya’yı, Kemerburgaz’a taşıdıktan sonra Florya’da inşaata başlayacağız. Bizi destekleyin, biz Galatasaray için çalışıyoruz. Florya’da 40 dönüm bize ait olmayan arazi almadık mı? 1 milyar 85 milyon TL bedelle, kefalet verdim, kredi aldık, parasını o gün peşindik, aldık. Kulübün gelirleri ile 1 milyar 85 milyon TL’yi ödedim. Tapusu hala bizde. Galatasaray’ın haklarını korumak için gereken her şeyi yapıyorum. Büyükçekmece arazisi su toplama havzasında kalan 106 dönümlük bir arazi. Senelerdir su toplama havzasında kaldığı için de çivi çakılmamış. Güzel arazi, güzel bir yerde. Bizim müracaatımızla burası spor alanına çevrilerek bir şeyler yapılabilir.