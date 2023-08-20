Dursun Özbek: Böyle bir hakem faciası daha önce görmedim Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ikinci haftasına Galatasaray ve Trabzonspor mücadelesi damgasını vurdu.

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı maçta, Mauro Icardi'nin attığı iki gol ile mücadeleyi kazanmasını bildi.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi.

"Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim"

Maçın hakemlerini eleştiren Özbek şunları söyledi:

"Biraz geç kaldım ama hakem kararlarını defalarca izledim. 73 yaşındayım, 50 senedir maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Türk futbolunun geleceği için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilen, verilmeyen penaltıyı, dile getirin. Başka bir türlü bununla başa çıkmak mümkün değil.

"Ne hakem ne VAR ne AVAR farkında"

Özbek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Trezeguet, Sacha'ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR ne AVAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor. Çorabı yırtıldı, kendi kendine mı yırtıldı? Çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, lehimize faul veriyor. Bu kadar senelik hakemsin avantaj oynatmak diye bir şey var."

"Belli ki birileri daha sezon başında işi sıkı tutuyor"

"21 senelik hakemsin, 21 tane faul yapmışız. 7 tane karşı tarafa çalmış. Muslera kendi sahasının içinde hakeme geliyor, sarı kart. Adam ceza sahasını terk etmemiş. Belli ki birileri daha sezon başında işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz, 50 bin kişi geliyor buraya her maçta, güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolun akıcılığı ve güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor ve... İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev, bundan daha güzel yapılamaz! Ayıp!"

"Bizi hedefimizden çeviremezler"

"Birileri işi sıkı tutuyor. Daha ikinci maçı oynuyoruz. Her şeye rağmen, ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın hedefi belli. Kimse bu hedeften çeviremez. Buradaki oyunu siz de izledik. Hakemleri yeneceksiniz diye bir laf var. Oraya geldik. TFF'ye sesleniyorum, MHK'ye sesleniyorum, açın maçı defalarca izleyin. Bu işin, bu sistemle, bu şekilde memnunsanız yorumunuzu da yapın. Siz de bir cevap verin."

"Ayıp daha ikinci haftadayız"

"Şu manada üzgünüm, zorlu bir maç, Trabzonspor kardeş kulüplerimizinden birisi. Ertuğrul Başkan buradaydı, görüştük, konuştuk. Sizlerden tekrar rica ediyorum, anlattığım pozisyonlara bakın ve bir yorum yapın. Artık bu tip şeylerden, bu hareketlerden konuşmak istemiyorum. Ayıp daha ikinci haftadayız. İlk defa 50 seneden beri, iki takım sahada hazır, 5 dakika hakem bekledi. Ne oldu o arada, niye o kadar geç kaldınız? İki takım sahaya çıkmış, hakemi bekliyor, böyle bir sahne gördünüz mü hiç?"

"Bunun da takipçisi olacağız"

"Çok iyi bir takımımız var. Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Kötü anılarla iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Şu maçta, galip bitirdik fakat öyle anlar.... Anlattım işte size. Siz de izleyin bakın. Bunun da takipçisi olacağız. Sacha'nın çenesine dirsek attı. Bakalım bundan sonra penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor, birisine ceza sahası içinde tekme atılınca penaltı veriliyor mu, verilmiyor mu? Bunun da takipçisi olacağız. Federasyonu bunları izlemeye davet ediyorum. Atilla Karaoğlan nezdinde federasyon bakalım ne yapacak?"

"Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor"

"Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yönetim kuruluyuz. Belli toplantılarda zaten görüşüyoruz. Benim yaptığım açıklamanın neden yapıldığını biliyorsunuz zannediyorum. Bir şey yaparken, bir şey konuşurken biraz dikkatli olmamızda fayda var. Biz Türk futbolunu temsil ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Federasyon da en az bizim kadar dikkatli olması gerekiyor."

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