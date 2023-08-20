Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a eleştiri Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından, "Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

"Trabzonspor gibi çok büyük bir takımla oynadık"

Başarılı teknik adam, oyuncularına teşekkür ederek sözlerine başladı.

Trabzonspor gibi çok büyük bir takımla oynadık. Bu maçlar bizim için de önemli oluyor. Seyircimiz de baskılı oyuna katıldı. Onlarla çok iyi işler yaptık. Oyuncularıma da teşekkür ederim.

"Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik"

Okan Buruk açıklamalarına şöyle devam etti:

Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım. Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik.

"İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk"

Yeni transfer Hakim Ziyech hakkında Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak.

"Avrupa'da başarı istiyoruz"

Buruk, Avrupa'da başarı istediklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur.

"Wilfried Zaha'yı %100 sahaya sürmek istiyoruz"

Wilfried Zaha'nın son durumu hakkında ise Okan Buruk, şunları söyledi: