Dursun Özbek derbilerde Ali Koç'a üstünlük sağladı

AA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbi heyecanını bu kez Türkiye Kupası'nda yaşayacak.

İki başkandan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez Galatasaray'a rakip olurken, Dursun Özbek ise ilk başkanlık döneminde kupada Fenerbahçe derbisine tanık olmuştu.

2015-2016 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

ALİ KOÇ, GALATASARAY'A KARŞI 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 14 Galatasaray derbisi yaşadı.

Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı.

Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı.

ÖZBEK'İN 13'NCÜ DERBİSİ

Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 13 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti.

DURSUN ÖZBEK'İN 5 GALİBİYETİ VAR

Bu süreçte, Süper Lig'deki 6 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı.

2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 13 Fenerbahçe derbisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmen galibiyette atılmak üzere 14 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 6 golle karşılık verdi.

İKİ BAŞKANIN REKABETİ

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.Söz konusu süreçte Süper Lig'de 6, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı.

Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi.

Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmen kazanılan maçta olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.