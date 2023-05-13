Dursun Özbek 'Fener Ağlama' şarkısına eşlik etti Galatasaray’da düzenlenen organizasyonda oyuncular ve yönetim aileleriyle birlikte 'Fener Ağlama' şarkısını söyledi.

Galatasaray'da şampiyonluk ayı olarak kabul edilen mayıs ayı coşkuyla başladı. Lider olarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda yönetim, futbolcular ve eşleri piknikte bir araya geldi.

Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı davette çalınan bir şarkı Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Çekilen videoda Özbek'in 'Fener Ağlama' şarkısına eşlik etmesi dikkat çekerken, futbolcular ve eşleri de hep bir ağızdan söyledi.

"Ortamı germek istemiyoruz" sözleri gündemde

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın sürekli söylediği, "Ortamı germek istemiyoruz. Bu yüzden canlı yayın davetlerini reddediyoruz." ifadelerini de paylaşarak söz konusu videoya tepki gösterdi.