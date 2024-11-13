Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Özhan Canaydın Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Başkan Dursun Özbek, bu toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNE GALATASARAY DOLU NİCE SENELER DİYORUM"

Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

"CUMHURİYET'İN GURURUYUZ"

10 Kasım'dan yapılan koreografi hakkında Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"KEMERBURGAZ'DA SON RÖTUŞLARI YAPIYORUZ"

Galatasaray'ın gayrimenkulleriyle ilgili bilgi veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 2 seneden beri Ada'yı süretle açmıştık. Bazı çalışmaları bilahare yapmak üzere Ada'yı hizmete sunmuştuk. Eksik kalan çalışmaları bitirmek üzereyiz. Arkadaki etkinlik alanı ve iskelelerin yeniden yapılması gerekiyor. Zamana bağlı olmak üzere altyapı tamamen çürümüş durumda, özellikle havuzun olduğu bölümde. Çok kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Özellikle hazırlıklarımız, önümüzdeki sezon için. Kış döneminde de Ada'yı hizmete sunacağız. En önemlisi de Ada ile ilgili imar durumunu bildiğiniz gibi çıkarmıştık. Boğaziçi İmar'a yaptığımız proje ruhsatı da son aşamaya geldi. Anıtlar Kurulu'ndan gelen son bilgi Boğaziçi İmar'a geldi. Ruhsatımızı almış olarak projemizi yepyeni şekilde sizlere sunacağız. Yeni bir tanıtım toplantısı yapmak istiyorum. Ada, muhteşem hale geliyor. Daha detaylı bilgilendireceğim. Mecidiyeköy'de kısa bir aksama oldu. Projemizi değerlendirmek, elimizde kalan bazı daireleri tekrar bitirmek ve satışa sunmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Florya arazimiz ile ilgili, ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. Şimdi sadece Florya'nın ihale çıkması için tarih vermek istemiyorum ama kısa sürede çıkmayı planlıyoruz, oradan Kemerburgaz'a geçmeyi bekliyoruz. Peki Kemerburgaz ne durumda? Şu an son rötuşlar yapılıyor. Mobilyaların bir kısmı geldi, onların montajı için rötuşlar lazım. Montaj yapılacak. En kısa sürede, evet gecikmemiz var, bundan dolayı da üzüntülüyüm, belirttiğim tarihte taşınmayı gerçekleştiremedik bazı sebeplerden dolayı. Yakında Florya'ya veda, Kemerburgaz'a merhaba partileri düzenleyeceğiz. O dönemde de Kemerburgaz Tesisleri'ni göreceksin. Herkes gurur duyacak.