Dursun Özbek: Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği tarafından düzenlenen 'Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi' yapıldı. Burada konuşan başkan Dursun Özbek, "Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var" ifadelerini kullandı.

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DHA

1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği’nce düzenlenen 'Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi', Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu’nda yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, dernek başkanı Cevat Genç ve dernek üyeleri katıldı.

Söyleşide Galatasaray’ın forma tarihini anlatan görüntülerin yanı sıra şampiyon olmuş kadın futbol takımı, erkek sutopu takımı, kürek takımı ve amatör branşlarda başarılı olan sporculara da plaket takdim edildi.

Öte yandan mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu’na yaptığı eserden dolayı plaket verildi.

"Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu’nun yaptığı eserden çok etkilendiğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

Çok etkilendiğim bir eser, müzemizde en iyi yere koymayı düşünüyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin nasıl bir önder olduğunu bildiği herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var.

"Pazar günü eksiksiz olarak buradayız"

Şampiyonluklar için gururlandıklarını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

Hepimizin koltukları kabardı, şampiyon olan genç kardeşlerimizle gururlandık. Başkanları olarak yönetim kurulum adına hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü eksiksiz olarak buradayız. 17 Mayıs'ta UEFA Kupası kutlamamız var. Önümüzdeki sezonu açacağımız yer Kemerburgaz tesislerimiz. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Orada piknik düzenledik. Orada yeni evimizde buluşmak üzere hepinizi oraya bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)