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Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Adalet Sarayı'nın önünden çarpıcı açıklamalara imza attı.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk.

"TÜRK HUKUKUNA GÜVENİYORUM"

Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar.

"TFF'YE GÜVENMEDİĞİMİ İFADE ETMİŞTİM"

"TFF'ye güveniyor musunuz?" sorusunu Özbek şöyle yanıtladı:

Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim.

"ENDİŞEMİZ YOK"

"Şampiyonluk yarışı için bir endişeniz var mı?" sorusuna Özbek, şu yanıtı verdi:

Ben takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe taşımıyorum. Takıma desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor.