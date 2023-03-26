Dursun Özbek: Kardeş kulüp lansmanını gelecek hafta yapacağız

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'la temsilcisi Karabağ, milli arada karşı karşıya geldi.

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan mücadelenin öncesinde Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Formalar satışa sunulacak

Özbek, Karabağ formalarının GS Store mağazalarında satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca Dursun Özbek, Galatasaray formalarının da Karabağ'ın mağazalarına gönderileceğini söyledi.

Dursun Özbek: Kardeş kulüp lansmanını gelecek hafta yapacağız

"Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız"

Başkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ'ı anlatacağız. Karabağ'da da Galatasaray formaları satılacak."

Dursun Özbek: Kardeş kulüp lansmanını gelecek hafta yapacağız