Dursun Özbek: Rakipler bile bizi 'helal olsun' diyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray, her zaman Türkiye'nin gururudur. Rakipler bile bize 'helal olsun' diyor" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in son şampiyonu ünvanına sahip olan Galatasaray, bu sezon da şampiyon olmak için kolları sıvadı.

Kadrosuna güvenen sarı-kırmızılılarda yönetim de başarılı oyunu taçlandırmak için transferlere ocak ayında da devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin gururuyuz"

"Galatasaray, her zaman Türkiye'nin gururudur." diyen Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Futbol takımımız her zaman olması gerektiği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Kopenhag maçında son dakikaya kadar mücadele edip tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasaray, her zaman Türkiye'nin gururudur. Öyle olmaya da devam edecektir.

"Rakipler bile 'Galatasaray'a helal olsun' diyor"

Bir şeyi tespit etmiş durumdayım. Rakip takım başkanları söylüyor. 'Galatasaray'a helal olsun. Galatasaray bir araya geldi, tek yumruk' oldu demiyorlar mı, demiyorlar mı? Bu camiamızın iftihar edeceği bir durum bu.

Dursun Özbek'in sözlerine sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken rakipler ise tepki gösterdi.