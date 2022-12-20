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    Dursun Özbek: Ronaldo'yu kim istemez

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde konuşulan Cristiano Ronaldo transferinin 'imkansız' olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:58
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    Dursun Özbek: Ronaldo'yu kim istemez

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu.

    Ekonomik olarak zor bir dönemde olduklarını belirten Özbek, "Medicidiyeköy projesinin yüzde 70'ini satışa çıkardık. 1 milyar liranın üzerinde gelir elde ettik. Beklediğimizin de üstünde bir gelir oldu." ifadelerini kullandı.

    Transfer konusunda Okan Buruk'un rapor sunmasını beklediklerini söyleyen Dursun Özbek, Ronaldo konusuna da açıklık getirdi.

    "Ekonomik olarak alamayız"

    Özbek, "Cristiano Ronaldo'nun nesini soruyorsun? Kadronuzda görmek ister misin? Buna hayır demek mümkün mü? Kim istemez? İsteriz ama koşullar... Mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz? Bugün böyle bir imkanımız yok. Galatasaray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet de doğal olarak Cristiano Ronaldo'yu bize yakıştırıyor. Ancak şu an ekonomik olarak alamayız." ifadelerini kullandı.

    Dursun Özbek: Ronaldo yu kim istemez #1


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