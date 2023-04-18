Dursun Özbek: Şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek maç sonunda konuştu. Özbek, "Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ve lider Galatasaray kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri ise Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise Efecan Karaca'nın penaltı golüyle geldi.

Bu mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

"Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak"

Alınan bu galibiyetle ile ilgili Dursun Özbek şunları söyledi:

"Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak."

"Görüşmeler devam ediyor, kısmet"

Milot Rashica hakkında konuşan Özbek şu açıklamayı yaptı:

"Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet."

"Şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış"

Başkan ayrıca şöyle konuştu: