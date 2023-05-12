Dursun Özbek: Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedeler yararına Almanya'da Bundesliga ekibi Stuttgart ile maç yapacaklarını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılar, depremzedeler yararına anlamlı bir iş birliğine imza atmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Yeni başlatılan bağış kampanyası ile birlikte ilk etapta 1 milyon euro destek sağlanacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen anlaşma töreninde Stuttgart ile yardım maçı yapacaklarını açıkladı.

"Deprem felaketini unutmayalım, unutturmayalım"

Dursun Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve Türkiye'yi seven insanlara sesleniyorum. Bu deprem felaketini unutmayalım, unutturmayalım. Zaman içerisinde acıların derinliği unutuluyor. Ama bu öyle bir acı değil. 50 binden fazla insanımız öldü ve 11'den fazla şehrimiz tarumar oldu. Bunu unutmayalım. Devlet elinden geleni yapıyor ama bu işi sadece devlete bırakmamalıyız. Sivil toplum kuruluşları bugünler için var. Galatasaray Kulübü de bu bölgedeki insanların yaraları sarılana kadar devam edecek."

"Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız"

Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Bakü'ye de gittik, yardım toplamak için maç yaptık. Yüklü bir hasılat getirisi oldu. Bundan sonraki süreçte Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız. Hasılatı deprem bölgesine göndereceğiz."

"Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz"

Hatayspor ve Volkan Demirel'le ilgili başkan şunları söyledi: