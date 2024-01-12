Dursun Özbek: Süper Kupa, seçim döneminde oynanırsa güzel olur Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için konuştu.

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kozlarını paylaşacaktı.

Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp, mücadeleyi oynamama kararı almıştı.

Yaşanan bu olayların ardından ise karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Siyasi bir gündem oluşturulmasını reddediyoruz"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma fikri Ağustos 2023'e kadar gidiyor. Konu camialarda tartışıldı. 17 Kasım 2023'te bu maçın Türkiye'de oynanmasının daha iyi olacağını, konunun 100. yıl itibariyle çok önemli olduğunu belirten mektup gönderdik. Bu mektup hiçbir zaman gündeme gelmedi. Ali Koç'un da olduğu toplantılarda bu niyetimizi söyledik. Kupayı Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesini ilettik. Bu işin patronu TFF, onun aldığı karara uymak zorundayız. Suudi Arabistan'a gittik. Gelişmeler, bu maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonra ortaya çıkan gelişmeler ne bizim, ne de Ali Koç'un kabul etmeyeceği seviyede siyasileşti. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun süredir düzelme yolundayken, buna zarar verir duruma geldi. Konu futbol maçından çıktı, siyasi boyuta geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklerinin örselenmesi, bizi çok üzmüştür. Bu maçın, olayların siyasete alet edilmesi bizi çok üzdü. Siyasi bir gündem oluşturulmasını reddediyoruz.

"Seçim döneminde bir hafta boşluk var, oraya koyarlarsa daha güzel olur"

Kupa maçının ne zaman oynanacağıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, şu şekilde konuştu: