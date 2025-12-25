Futbolda şike soruşturmasında 4 yeni gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda şike soruşturması kapsamında bu sabah, kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor camiasından birçok kişiyi hedef alan süreçle ilgili yürütülen soruşturmada Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu soruşturma ve kovuşturmaların, "FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğü" ifade edildi.

ŞİKE SORUŞTURMASINDA 4 GÖZALTI KARARI: MEHMET BARANSU'YLA İRTİBATLI...

Açıklamada ayrıca, terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtilen isimler hakkında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan gözaltına alınan 4 kişinin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildiği ve savcılık ifade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

3 Temmuz 2011'de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım, hapis cezası almıştı. Daha sonra AYM yargılamanın tekrar edilmesine karar vermiş ve dava düşmüştü.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA'dan ceza almışlardı.

UEFA'nın cezaları, dönemin TFF'sinin verdiği rapora göre kararlaştırdığı öğrenilmişti.