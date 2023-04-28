Dursun Özbek, TFF'den hesap sordu: Burası Hacı Baba Tekkesi mi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Ali Koç'un TFF ziyaretinin ardından Riva'ya gittiği öğrenilmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, perşembe günü Riva'ya sürpriz bir çıkarma gerçekleştirdi. Özbek'in randevu almadan görüşmeye gittiği belirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı 2.5 saatlik zirve sarı-kırmızılılarda büyük rahatsızlık yarattı.

"Burası Hacı Baba Tekkesi mi?"

Şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı bir dönemde Ali Koç'un yaptığı bu ziyaret üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de harekete geçti.

Riva'ya yapılan ve iki saati aşkın süren Ali Koç ziyaretinin sebebini sormaya giden Özbek'in, "Ali Koç'un burada ne işi var? Niye sürekli Ali Koç ile buluşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz bu kadar? Burası Hacı Baba Tekkesi mi? Sürekli senden hesap mı soruyor, ne konuşuyorsunuz? 2.5 saatlik görüşmede neler konuştunuz?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Özbek ile Büyükekşi arasındaki görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi.

Büyükekşi, sakinleştirmeye çalıştı

Mehmet Büyükekşi ise, "Ali Bey'in bazı hakemlerle ilgili sıkıntıları vardı ve bu sıkıntıları iletti." cevabını verdi. Dursun Özbek ise bu açıklamayı inandırıcı bulmadığını belirtti.

Dursun Özbek, Ali Koç ile gizli ve bu kadar uzun süreli görüşmeler yapılmaması talebini de Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların başkanının Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanmasından dolayı da rahatsızlık duyduklarını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

Yusuf Günay devreye girdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında gerçekleşen zirvede TFF Başkanvekili Yusuf Günay da yer aldı.

Günay'ın randevusuz gelen Özbek'i başkan ile buluşturduğu daha sonra da görüşme bitiminde kapıdan uğurladığı bildirildi.