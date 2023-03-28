Dursun Özbek ve kurmayları 400 milyon lira arıyor Galatasaray yönetimini nisan ayında mali anlamda zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu ay içinde ödemesi gereken borç tutarı 400 milyon TL.

Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı.

Kongrede ibra problemi yaşamayan ve tüm üyelerin desteğini alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor. Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları, borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor.

Birikmiş borçlar da ödenecek

Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon euroluk bonservis yükümlülüğüne girildi.

Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.

Kısa vadeli borç 400 milyon lira

FIFA'ya açtığı davayı kazanan Feghouli'ye ödenecek 1.6 milyon euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor.

Yeni tesis için kaynak aranıyor

Yönetim, futbol takımı ile birlikte faaliyetlerine başladığı projelerine de tam mesai harcıyor. Mecidiyeköy'deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz'daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.