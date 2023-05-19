Dursun Özbek: Yeni yuvamız hayırlı olsun Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, tesislerin açılışında konuştu. Sarı-kırmızılı takımın bir numarası, 19 Mayıs'ı da andı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktasından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun kurtuluş savaşındaki ilk adımı değil, Türkiye'yi ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden bugün Mustafa Kemal tarfından gençlere armağan olmuştur."

"Kimsenin hayalini kuramadığı fikirler..."

"Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenen Türk olmayan takımları yenmek tam da böyle bir hedeftir. Bu töreni normalde 22 Şubat'ta yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle bugün yapmak zorunda kaldık. Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak."

"En önemli kulübüz"

"Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin yüz'ü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız."

"Yaşasın Galatasaray"