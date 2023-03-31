Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığını açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve teknik direktör Jorge Jesus'a verilen para cezasının kaldırılması talebi kabul görmedi.

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e iyi haber geldi.

Kurul, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Ayrıca Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Kurul, Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus'un para cezalarına ilişkin yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

"Dursun Özbek'in cezasının kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"

Dursun Özbek ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek’in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.’nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oy birliği ile,



- Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"

"Başvurunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus hakkında şu ifadeler kullandı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, başkanı Yıldırım Ali Koç’un kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3 ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına,



Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus’un 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 104.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Neler olmuştu?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulanmıştı.

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle 200 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar almıştı.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirmişti.