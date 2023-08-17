Galatasaray ve Beşiktaş'ın FETÖ tartışmaları sürüyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ göndermesiyle alakalı olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hedef almıştı. Siyah-beyazlılardan da sarı-kırmızılı camiaya sert cevap geldi.

ensonhaber.com

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Gündeminde Beşiktaş'ın yaptığı "FETÖ" göndermesi bulunan Özbek, oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Bu ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş kulübünden özür bekliyoruz. Dün geceden bu yana çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş bir kulüp Galatasaray.

"Özür dilenmezse..."

Özür dilenmediği takdirde bu yaşananları kulübün başındaki kişinin yapacağını düşüneceğim. Bir transferi bu vaziyete getirmeyi anlayamadım. Nasıl buraya geldi bilmiyorum, hayretler içindeyim. Kanlı bir terör örgütünün değirmenine su taşımayalım.

Beşiktaş'tan cevap: Çok şımardınız

Beşiktaş Kulübü, Milot Rashica transferinin açıklandığı video ile ilgili konuşan ve "Özür bekliyoruz" ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün mesnetsiz iddialarla Kulübümüzü hedef alan açıklamasına ilişkin cevabımızdır:



Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini! Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız.

"Kabadayılık söylemlerinden uzak durun"

Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz. Bu konuda bizimle yarışamayacak olanların söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır.

"Misli ile cevap vereceğiz"

Camianızın bile kabul edemeyeceği bu yakışıksız tavrınızı ve şımarıklıklarınızı bir kenara bırakın. Aksi halde bu tavırlarınıza gereken cevabın, bir dahaki sefere misli ile olacağı konusunda ihtar ediyoruz.



Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber, münferit bazı hain kişiler dışında yüzyıllık kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek olmadan biliyoruz.

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır"