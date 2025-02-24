Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması: Provokasyone gelmeyin

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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi Ali Sami Yen'e giderek yapılan çalışmaları inceledi.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde resmi siteden bir açıklama yaptı. Özbek, ezeli rekabetin yeni bir sayfasının açılacağını belirterek, her zaman olduğu gibi centilmenliğin ve adil oyunun ön planda olduğu, yalnızca sporun konuşulduğu bir karşılaşma temennisinde bulundu.

Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz.



Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

"GALATASARAY'A DÜŞMANLIK YAPIYORLAR"

Bununla birlikte, son dönemde Türk futbolunun içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamına dikkat çeken Özbek, belirli çevrelerin Galatasaray’a karşı sergilediği düşmanca tavırların ve ortamı geren söylemlerin tehlikeli bir süreci tetikleyebileceğini ifade etti.

Ancak Galatasaray camiasının ve milyonlarca taraftarının bu tür provokasyonlara kapılmayacağını vurguladı.

Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.



Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

"PROVOKASYONA GELMEYİN"

Kulüp olarak her zaman ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumayı, toplumsal huzuru öncelik edindiklerini belirten Özbek, maça gelecek taraftarlardan da sadece takıma odaklanmalarını istedi.

Hiçbir provokasyona kapılmamaları gerektiğinin altını çizen Özbek, sahaya yabancı madde atılmaması konusunda da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.