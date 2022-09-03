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    Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt

    Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, uzun süredir peşinde oldukları Icardi hakkında gelen soruya cevap verdi.
    • 03.09.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 12:39
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

    Dursun Özbek kendisine yöneltilen Icardi sorusuna "Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz yine de sormaya devam ediyorsunuz." diyerek iddiaları bir nevi doğrularken, futbolcu cephesinin lehine bir konuşma yapmaktan da imtina etti.

    Dursun Özbek ten Icardi sorusuna yanıt #1

    Anlaşma sağlanmak üzere

    Öte yandan edindiğimiz bilgilere göre; Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde yer alan Mauro Icardi için Paris Saint-Germain ile büyük oranda anlaşma sağladı.

    Icardi'nin 8.2 milyon euroluk maaşının 3.5 milyon eurosu Galatasaray tarafından karşılanacak.

    Dursun Özbek ten Icardi sorusuna yanıt #2


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