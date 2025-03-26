Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına destek vererek, "Beşiktaş'ın yabancı hakem talebini defalarca haklı bulduğumuzu ve bu konuda destek verdiğimizi belirttik. Serdal Başkan'ın bugün yaptığı açıklamaların çoğuna katılıyorum" dedi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması için yabancı hakem talebinin reddedilmesi üzerine istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı ayrıca, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstermişti.