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Dursun Özbek'ten sol bek bölgesi için transfer açıklaması!

Dursun Özbek'ten sol bek bölgesi için transfer açıklaması! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sol bek transferi için çarpıcı bir açıklama yaptı. Özbek, "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz" dedi.