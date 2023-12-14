Dursun Özbek'ten sol bek bölgesi için transfer açıklaması!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile aynı puanda yer alan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken, takımdaki futbolcuların geleceği netleşiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, kadroya katıldığı günden bu yana performansını beğenmediği Angelino için yeni bir gelişme yaşandı.
1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek
Sarı-kırmızılı takımda 19 resmi maçta forma giyen ve sözleşmesinde '20 maçta forma giyerse 6 milyon euroluk opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Angelino'nun Galatasaray'da artık forma giymeyeceği konuşulurken, başkan Dursun Özbek'ten oyuncu hakkında ayrılık sinyali verildi.
"En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz"
Basın mensuplarına konuşan Özbek, "Sol bek transferi yapılacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:
Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz.
Sezon başında Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Angelino, Galatasaray formasıyla sahada 1.475 dakika kaldı.
19 maçta şans bulan sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış