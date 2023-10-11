Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: İstişaremiz sürüyor Galatasaray'ın bir numarası Dursun Özbek, TFF'nin Suudi Arabistan'da düzenlemek istediği Süper Kupa hakkında konuştu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, TFF'nin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek olan Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatma planıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Camiamızdaki birlik ve beraberlik her branşa sirayet edecektir. Bunları yaşadık ve yaşıyoruz. Taraftarlarımızı bu akşam maça bekliyorum, biz de orada olacağız. Galatasaray'a layık bir şekilde mücadele edeceklerdir.

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