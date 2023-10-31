Dusan Tadic, Boğaz’da balık tuttu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul Boğaz'ında balık tutmaya gitti. Sarı-lacivertli kulüp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftası dev bir randevuya sahne olacak.

Bu sezon çıktığı 19 resmi maçı da kazanan İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile istikrarsız sonuçlar alan ve teknik Abdullah Avcı'yla çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor, derbi maçında karşı karşıya gelecek.

4 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadele, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak.

Boğaz'da balık tuttu

Bu müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz bir şekilde renklerine bağladığı yıldız futbolcu Dusan Tadic, İsmail Kartal'ın oğlu Emre ile birlikte balık tutmaya gitti.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dusan Tadic Boğaz’da balıkta." denildi.

Sarı-lacivertlerin bu gönderisi ise taraftarlar tarafından kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

"Balık tutmayı çok sevdiğini söyledi"

Teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: