Dusan Tadic, Fatih Karagümrük karşısında iki golle yıldızlaştı

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Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 2 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe’de Tadic, 48. dakikada penaltı atışından önce beraberliği sağladı, 58. dakikada ise Szymanski’nin pasında fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe formasıyla 10 kez gol sevinci yaşadı

Başarılı orta saha, bu sezon Süper Lig’de 6. golüne imza attı. 34 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 10’a yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Dusan Tadic, 88. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.

"Önemli bir 3 puan aldık"

Maçın yıldızı olan Dusan Tadic, kazanılan üç puanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık.