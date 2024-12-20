Dusan Tadic: Gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli

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Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren Dusan Tadic, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız isim, Hollanda basından Ajax Life'a Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

"F.BAHÇE SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İSTİYOR"

Tecrübeli futbolcu, eski takımı Ajax'tan övgüyle bahsederken şunları dedi:

Ajax her zaman kalbimde olacak. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Kulüp bende her zaman özel duygular uyandırıyor ama Fenerbahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor.

"ACELE BİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORUM"

"Gelecek sezon ne yapacaksın?" sorusuna 36 yaşındaki oyuncu, şu yanıtı verdi:

Sanırım 2025'e kadar, gelecek sezon için karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum. Benim için gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli. Para bir faktör değil. Önemli olan bir kulübün verdiği sportif garantiler.

"AJAX'IN TEKLİFİNİ DİNLERİM"

Tadic, sözlerini şöyle noktaladı:

Henüz Ajax'tan Alex Kroes beni aramadı. Beni özleyen Ajaxlılar'dan geri dönmem gerektiğine dair sık sık mesajlar alıyorum. Eğer Ajax'tan ararsalar, kesinlikle tekliflerin dinleyeceğim.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 8 gol 11 asistlik performans gösterdi.