Dusan Tadic: Gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli

Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren Dusan Tadic, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız isim, Hollanda basından Ajax Life'a Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

"F.BAHÇE SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İSTİYOR"

Tecrübeli futbolcu, eski takımı Ajax'tan övgüyle bahsederken şunları dedi:

Ajax her zaman kalbimde olacak. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Kulüp bende her zaman özel duygular uyandırıyor ama Fenerbahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor.