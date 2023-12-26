Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan Galatasaray isyanı: Yerden kalkmadılar 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic isyan etti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden ve rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, derbinin ardından yıldız oyuncular isyan etti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, derbide "oynayamamaktan" yakındı.

"Yerden kalkmadılar"

İki yıldız da maçın ardından şöyle konuştu:

Maç sürekli durdu. Rakip oyuncular sürekli kendilerini yere attı. Üst düzey liglerde birçok üst düzey maç oynadık, bu kadar maçın durduğunu görmedik. Bu futbol değil, maç oynanmadı adeta. Süper Kupa'da kimin daha iyi olduğunu göreceğiz.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.