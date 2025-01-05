Dusan Tadic'ten taraftarın tepkisi hakkında açıklama

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ GALİBİYETTİ"

Maçı değerlendiren Tadic, şu ifadeleri kullandı:

TEPKİLER İÇİN AÇIKLAMA

Maç içinde bir kısım taraftarın kendisini ıslıklaması hakkında konuşan Tadic, şu sözleri sarf etti:

Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar. Diğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli, çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor. Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler. Bir şey diyemeyiz.