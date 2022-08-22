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    E-Devlet isim değişikliği başvurularında Fatih Terim detayı

    İsim soyisim değiştirmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 24 Aralık olarak duyuruldu. Adını ve soyadını Fatih Terim yapmak isteyen binlerce kişinin olması dikkatleri çekti.
    • 22.08.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 19:07
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    E-Devlet isim değişikliği başvurularında Fatih Terim detayı

    İsim ve soyisminde değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini açıkladı.

    24 Aralık'a kadar isim değişikliği yapılabilecek

    Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, E-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

    E-Devlet isim değişikliği başvurularında Fatih Terim detayı #1

    19.756 kişi Fatih Terim olmak istiyor

    Galatasaray taraftarı için bir efsane olan teknik direktör Fatih Terim hayranlığı ise bu başvurularda bir kez daha ortaya çıktı. İsim soyisim değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 kişi, ismini ve soyismini Fatih Terim yapmak için E-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

    E-Devlet isim değişikliği başvurularında Fatih Terim detayı #2


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