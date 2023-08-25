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Eden Hazard kulüp arıyor Abone Olun

Eden Hazard kulüp arıyor Son olarak Real Madrid forması giyen ve şu anda serbest durumda olan Eden Hazard halen kulüp bulabilmiş değil.

ensonhaber.com Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan Eden Hazard'ın geleceği merakla bekleniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Eden Hazard halen hiçbir kulüple anlaşmış değil. Hazard'ın Inter Miami'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmesinin ardından kardeşi Kylian'ın da takımı olan RWD Molenbeek'e de olumsuz yanıt vermişti. Yıldız oyuncuya başka hiçbir teklif gelmediği kaydedildi. Emekli olabilir Haberde; Hazard'ın bir kulüp bulamaması durumunda bir sürprize imza atarak futbol hayatına son verebileceği ifade edildi. 623 maça çıktı Kariyerinde 623 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki yıldız isim 167 gol, 157 asistlik performans sergiledi. Hazard sırasıyla Tubize, Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giydi.

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