Eden Hazard kulüp arıyor
ensonhaber.com

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan Eden Hazard'ın geleceği merakla bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; halen hiçbir kulüple anlaşmış değil.

Hazard'ın Inter Miami'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmesinin ardından kardeşi Kylian'ın da takımı olan RWD Molenbeek'e de olumsuz yanıt vermişti.

Yıldız oyuncuya başka hiçbir teklif gelmediği kaydedildi.

Emekli olabilir

Haberde; Hazard'ın bir kulüp bulamaması durumunda bir sürprize imza atarak futbol hayatına son verebileceği ifade edildi.

623 maça çıktı

Kariyerinde 623 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki yıldız isim 167 gol, 157 asistlik performans sergiledi.

Hazard sırasıyla Tubize, Lille, Chelsea ve formaları giydi.