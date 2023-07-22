Edin Dzeko: Bosnalılar olarak Türkleri çok seviyoruz Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Edin Dzeko, gündeme dair konuştu. Golcü futbolcu, "Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar:

İlk izlenimlerim pozitif. En önemlisi birlikte sıkı bir şekilde çalışıyor olmamız. Kısa bir süre içinde sezon başlamış olacak. Takım hemen hemen hazır durumda. Yeni gelen oyuncularla birlikte kısa süre içinde çok daha iyi noktaya geleceğiz.

"Bosnalı olarak Türkleri çok seviyoruz"

Biz Bosnalı olarak sizleri çok seviyoruz. Daha önce de söyledim bizler kardeşiz. Fenerbahçe ile ilk görüşmem 2 yıl önceydi. Bu görüşmelerde güzel sohbetler gerçekleştirdik. Ama maalesef o dönem transfer gerçekleşmedi. Ama şu anda buradayım. Fenerbahçe taraftarı bana çok olumlu yaklaştılar. Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir camia en iyisini hak ediyor.

"Her eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz"

Eleştiriler işimizin bir parçası. Saha içinde iyi bir performans sergilediğimizde iyi, kötü performans sergilediğimizde kötü eleştiri olur. Bu normal bir şey. Hala mükemmel olmayabilirim, şu anda 37 yaşındayım ve hala iyi olmaya çalışıyorum. İyi oynadığınızı düşündüğünüzde eleştirilerden bir şeyler çıkarabilirsiniz. Eleştiri içten ve dürüst olduğunda onu anlıyorsunuz. Her eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz.

Çift forvet mi, tek forvet mi?

Burada önemli olan benim pozisyonumdan ziyade benden isteneni sahaya yansıtabilmek. Hangi pozisyonda oynamak benim için sorun olmaz. En önemli şey hızlı bir şekilde adapte olmak. Takımın nasıl oynadığı ve oyun stili önemli.

"Elimden geleni yapacağım"

Bir çok gol attım. Fenerbahçe'de bireysel istatistiklerimi artırmak için bulunmuyorum. Buranın bir parçası olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Takımım şampiyonluğu kazanması için elimden geleni yapacağım. Sadece atacağım gollerle değil, aynı zamanda yapabileceğim her şekilde takıma katkı sunmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyorsa bunu gerçekleştirmek için orada olacağım.

"Boliç'i de Baliç'i de hatırlıyorum"

Ben Boliç'i de Baliç'i de hatırlıyorum. Onların Fenerbahçe'de oynadığını biliyorum. İkisine de kişisel olarak tanıyorum. Umarım ben de güzel performans ortaya koyarım. Bu harika kulübün kaptanı olmak benim için büyük bir gurur. Her zaman pozitif olmaya çalışan biriyim ama asla kaybetmeyi sevmem. Kaybettiğimizde biraz agresif olabilirim. Her zaman konsantre ve dikkatli olmalıyız. Ligi kazanmak istiyorsak her maçın önemini bütün oyuncuların bilmesi gerekiyor. Bir takımız ve hedefimiz var. Bunun bilincinde olmalıyız.

"İstediğim şey tamamen Fenerbahçe'nin istediği şeydir"