Edin Dzeko: Bosnalılar olarak Türkleri çok seviyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar:

Eleştiriler işimizin bir parçası. Saha içinde iyi bir performans sergilediğimizde iyi, kötü performans sergilediğimizde kötü eleştiri olur. Bu normal bir şey. Hala mükemmel olmayabilirim, şu anda 37 yaşındayım ve hala iyi olmaya çalışıyorum. İyi oynadığınızı düşündüğünüzde eleştirilerden bir şeyler çıkarabilirsiniz. Eleştiri içten ve dürüst olduğunda onu anlıyorsunuz. Her eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz.

Bir çok gol attım. Fenerbahçe'de bireysel istatistiklerimi artırmak için bulunmuyorum. Buranın bir parçası olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Takımım şampiyonluğu kazanması için elimden geleni yapacağım. Sadece atacağım gollerle değil, aynı zamanda yapabileceğim her şekilde takıma katkı sunmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyorsa bunu gerçekleştirmek için orada olacağım.

Ben Boliç'i de Baliç'i de hatırlıyorum. Onların Fenerbahçe'de oynadığını biliyorum. İkisine de kişisel olarak tanıyorum. Umarım ben de güzel performans ortaya koyarım. Bu harika kulübün kaptanı olmak benim için büyük bir gurur. Her zaman pozitif olmaya çalışan biriyim ama asla kaybetmeyi sevmem. Kaybettiğimizde biraz agresif olabilirim. Her zaman konsantre ve dikkatli olmalıyız. Ligi kazanmak istiyorsak her maçın önemini bütün oyuncuların bilmesi gerekiyor. Bir takımız ve hedefimiz var. Bunun bilincinde olmalıyız.