Haberler



Futbol



Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla ilk kez hat-trick yaptı

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla ilk kez hat-trick yaptı Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı.