Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla ilk kez hat-trick yaptı

İHA
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı.
Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.
Gol sayısını 12'ye çıkardı
37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 2 kez asist yaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti.
Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı
Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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