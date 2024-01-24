Edin Dzeko: Şampiyonluğu hak ediyoruz Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

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Edin Dzeko, ligde 16 golle krallık yarışında zirvede. Kritik maçlarda sahne alıp takımını sırtlayan Boşnak forvet için son Samsunspor karşılaşması iyi geçmedi.

37 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı net fırsatlarla takımının 1 puana razı olmasının etkenlerinden biriydi.

Gözü Başakşehir maçında

Dzeko’nun oyundan çıkarılırken kulübeye doğru yaptığı el kol hareketleri de gündem oldu.

Dünyaca ünlü golcü ise bunları arkasında bıraktı, gözünü Başakşehir mücadelesine çevirdi.

Sezon performansı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma ile toplam 26 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 20 kez gol sevinci yaşadı ve 7 kez de asist performansı sergiledi.

"Şampiyonluğu hak ediyoruz"

Edin Dzeko, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli futbolcu, "Başakşehir maçında hep birlikte en iyisini yapacağız. Samsunspor beraberliği bir kazaydı ve bizim ritmimizi düşürmeyecek. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.