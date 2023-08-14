Edin Dzeko, Süper Lig'deki ilk maçında iki gol attı Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, ilk Süper Lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Tecrübeli isim bu başarısıyla birlikte sarı-lacivertli takımın en yaşlı golcüsü oldu.

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu Edin Dzeko, ilk kez Süper Lig maçına çıktı. Fenerbahçe formasını ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda giyen Bosna Hersekli golcü, Süper Lig’de ilk maçında 2 gole imza attı. 2 kez sahneye çıktı Mücadeleye kaptan olarak 11’de başlayan Dzeko, 3. dakikada Dusan Tadic’in pasıyla fileleri havalandırırken, 18. dakikada Szymanski’nin asistinde ikinci golünü kaydetti. 37 yaşındaki forvet, 90 dakika sahada kaldı. Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. En yaşlı golcü oldu Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.