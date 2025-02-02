Edin Dzeko: Yaş sadece bir sayıdır

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu maçta kaptan Edin Dzeko, 2 golle ön plana çıktı.

2 GOLLE YILDIZLAŞTI

İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Dzeko, 45+8. dakikada ilk golü kaydetti.

Karadeniz ekibine karşı ikinci yarıya 2-1 geride giren Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırırken beraberlik golünü de yine Dzeko ile buldu.

79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu filelere gönderen Bosna Hersekli forvet, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

90 DAKİKA OYNADI

Deneyimli forvet, bu sezon 15'i ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada forma giydi.

Dzeko, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

"BU HER ZAMAN OLMAZ"

Dzeko, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren yıldız isim, şunları dedi:

Çılgınca bir maçtı. Maç içinde çok iniş çıkış oldu. İlk 10 dakika kalemizde 2 gol gördük, kabul edilebilir bir şey değil, olmamalı. Özellikle stadyumumuzda bunu yaşamamalıyız. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. 2-0'dan geri dönmek her zaman kolay olmaz. Bu her zaman olmaz.

"YAŞ SADECE BİR SAYIDIR"

Ayrıca 38 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: