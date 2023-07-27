Edin Dzeko'dan Cengiz Ünder sözleri: Benim kardeşim Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

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UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Fenerbahçe ile Zimbru karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 5-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

"Fenerbahçe için her şeyimi vereceğim"

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, mücadlee sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Dzeko, "Buraya gelmeden önce Fenerbahçe tribünlerinin ne kadar ateşli olduğunu biliyordum. Çok fazla stadyumda oynadım ama bugün gerçekten çok duygulandım. Fenerbahçe için her şeyimi vereceğim." dedi.

(Görüntüler BEIN SPORTS’tan alınmıştır)

"Sezon uzun, kendimizden beklentimiz yüksek"

Bosna Hersekli futbolcu, "İlk maçımda gol atmak beni mutlu etti Aynı zamanda Szymanski ve Ryan da gol attı. Onlar için de çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Edin Dzeko, "Fenerbahçe'nin beni buraya getirme amacı takıma örnek olabilmem. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hem sahada hem saha dışında takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışacağım. Bizler çok büyük bir kulüp için oynuyoruz. Sezon uzun, kendimizden beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

"Cengiz Ünder benim kardeşim"

Sarı lacivertlilerin transfer gündemindeki Cengiz Ünder hakkında da konuşan tecrübeli golcü, "Cengiz Ünder benim kardeşim. İyi bir oyuncu ve benim yakın bir arkadaşım. Bu konularda ben yorum yapamam ama Cengiz'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.