Edin Dzeko'nun antrenmana çıkmama sebebi

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Fenerbahçe'de çarşamba günkü antrenmanda yer almayan Edin Dzeko'nun, İsmail Kartal ile sorun yaşadığı iddia edilmişti.
Kayserispor maçı öncesi yaşanan bu gelişme taraftarı merak ettirirken gerçek de kısa sürede ortaya çıktı.
Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.
Dzeko'nun, bugün takımla çalışacağı ifade edildi.
Ligin ikinci yarısında sadece 4 gol
Fenerbahçe'de bu sezon 44 maçta süre bulan Edin Dzeko, 24 gol attı ve 9 asist yaptı.
Deneyimli oyuncu, bu rakamlarına rağmen ligin ikinci yarısında sadece 4 kez gol sevinci yaşayarak taraftarı şaşırttı.
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