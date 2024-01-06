Edin Dzeko'nun eşi: Türkçe öğreniyoruz, Türk dizileri izliyoruz Bosna Hersek kanalı Face TV’ye röportaj veren Edin Dzeko’nun eşi Amra Dzeko, Türkçe öğrenmeye başladığını ve konuşmak istediğini söyledi.

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Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan bu sezon da Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlayan Edin Dzeko takımın liderleri konumunda.

Yıldız futbolcunun eşi Amra Dzeko, Edin'in Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan aidiyetini ülke basınına anlattı.

Dzeko, Türkçe dersi alıyor

Face TV’ye konulan Amra Dzeko, Edin Dzeko’nun transferinden önce Türkiye’ye birçok kez tatile geldiğini vurguladı.

Amra, Türkiye’deki insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için Türkçe dersi aldığını da açıkladı.

"Türkçe ile tek kelime yetebiliyor"

Röportaja Türkçe, “Günaydın” diyerek başlayan Amra, “Beş dil konuşuyorum. Türkçe tamamen benim bildiğim bu beş dilden farklı. Her zaman fiil sonda oluyor. Sürekli fiillere ek konuluyor. Amerikalı ve İtalyanların uzun cümlelerle anlattığını Türkçe ile tek kelime de anlatabiliyorsun. Çok hoşuma giden bir dil.” dedi.

"Türk dizilerini izliyorum"

Daha önce Türk dizileri izlememiştim. Şimdi izliyorum. Çok iyi prodüksiyonlar, oyunculukları çok iyi. Şimdi 'Kulüp' dizisini izliyorum. Mükemmel.

"İstanbul'dan korkuyordum"

İstanbul’u daha önce biliyordum. Açıkçası büyüklüğünden ve kalabalığından biraz korkuyordum. Nasıl dört çocukla bu kadar büyük bir şehirde yaşayacağım diye düşünüyordum. Yoksa bize kültürel olarak çok yakın. Şehrin içinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada her şeyimiz var. Sakin, huzurlu. Doğanın içinde.

"Köprüden ne zaman geçeceğimizi biliyoruz"

Şehre inmek istediğimiz zaman akşam yemeğe çıkacağımız zaman Beşiktaş buradan 20 dakika... Ama doğru zamanlarda çıkmayı biliyoruz tabi. Köprüden ne zaman geçeceğiz biliyoruz.

"Futbolu kalbiyle seviyor"

Amra Dzeko, "İleride Saraybosna’ya dönecek misiniz?" sorusunu ise, "Gelecekte bu olur mu diye bazen Edin ile konuştuğumuzda, kendisi, 'Ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım' diyor. Futbolu çok seviyor. Kalbiyle seviyor. İlerde göreceğiz." sözleriyle yanıtladı.