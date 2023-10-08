Edin Dzeko'nun golünden önce Kasımpaşa'nın faul itirazı! Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile bulduğu gol öncesinde Kasımpaşa cephesi Becao'nun yaptığı hareket sonrasında faul bekledi ancak karar değişmedi.

ensonhaber.com Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk dakikalarında tartışmalı bir an yaşandı. Maçın henüz 6. dakikasında İsmail, sol çaprazda ceza sahasının uzağından ortaladı, Dzeko'nun dokunduğu topta kaleci gole izin vermedi ancak dönen top Dzeko'ya çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Kasımpaşa faul itirazı yaptı Golle sonuçlanan bu pozisyon öncesinde ise Kasımpaşa cephesi itirazda bulundu. Lacivert-beyazlılar, Rodrigo Becao'nun Julien Ngoy'a faul yaptığı gerekçesiyle golün iptal olması gerektiğini savundu. Hakem Mete Kalkavan kararını değiştirmezken, bu pozisyon sosyal medyada gündem oldu. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)