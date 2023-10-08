Fenerbahçe penaltı kazandı! Sosyal medya karıştı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta ilk yarının sonunda kazandığı penaltı sosyal medyada gündem yarattı. Rakip taraftarlar verilen kararın yanlış olduğunu savundu.

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Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri ise 6. dakikada Edin Dzeko ve 45+2. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Müsabakanın ilk yarısında ise sosyal medyada büyük bir tartışma yaratan pozisyon yaşandı.

Dzeko yerde kaldı, hakem penaltı verdi

Maçın 45+1. dakikasında Dzeko, ceza sahasında rakibi ile mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Tadic, kalecinin sağına vurdu, Gianniotis köşeyi doğru tahmin etse de yeterli olmadı.

Sosyal medyada büyük tepki yarattı

Hakem Mete Kalkavan'ın verdiği bu karara ise diğer takım taraftarları büyük bir tepki gösterdi.

Kullanacılar, pozisyonun penaltı olmadığını savundu. Öte yandan Twitter'da Kasımpaşa'da kara gece hashtag'i açıldı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)